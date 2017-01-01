В Коломне пройдут публичные слушания Нет комментариев. | Новости 1 февраля в конференц-зале администрации Коломны (пл. Советская, дом 1) пройдут публичные слушания по вопросу преобразования городского округа Коломна, городского поселения Пески, сельских поселений Акатьевское, Биорковское, Заруденское, Непецинское, Пестриковское, Проводниковское, Радужное, Хорошовское Коломенского Поделиться в соц. сетях ...

В Коломне изъяли амфетамин 1 Комментарий | Новости В Коломне на пл. Восстания сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в сбыте психотропным веществ задержаны двое местных жителей 29 и 30 лет. По результатам химического исследования установлено, что изъятое у них вещество является амфетамином, общим весом более 10 граммов. В ходе осмотра места жительства одного из подозреваемых полицейскими обнаружены и изъяты ...

Флаг Коломны на вершине Аконкагуа Нет комментариев. | Новости Коломенский альпинист Дмитрий ОГУРЦОВ в составе международной группы в новогоднюю ночь совершил восхождение на высочайшую гору Западного полушария и Латинской Америки Аконкагуа 6962 м (Аргентина). На пике водружен флаг родного города. Поделиться в соц. сетях ...

Массовое ДТП на дороге Коломна-Луховицы 1 Комментарий | Новости Сегодня утром (13.01.2017) на автодороге М5 Урал на участке Коломна-Луховицы произошло массовое ДТП. Один человек погиб, несколько получило серьезные травмы. Жительница Луховицкого района (управляя автомашиной Киа Рио) не справилась с управлением Поделиться в соц. сетях ...

В Коломне обсудили благоустройство дворов Нет комментариев. | Новости Обсуждение проекта адресного перечня дворовых территорий, запланированных к благоустройству в 2017 году, состоялось в администрации г.о. Коломна. В обсуждении приняли участие заместитель главы администрации В.Л. Денисов, начальник управления по ЖКХ, экологии и природопользованию А.Ф. Красавин, Генеральный директор ООО «Департамент городского хозяйства» Е.В. Козлов, заместитель гендиректора Поделиться в соц. сетях ...

Снос сараев по Красногвардейской в Коломне Нет комментариев. | Новости Завершены работы по сносу ветхих и аварийных строений согласно плану 2016 года. Они давно не используются по прямому назначению, создают пожароопасную обстановку и представляют угрозу для жизни и здоровья жителей. В 2016 году ветхие строения снесены по следующим адресам: ул. Матросова, 6/9, 9, 11, ул. Ватутина, 3, ул. Ленина, 58, ул. Полянская, 25, ул. Савельича, ...

Комплексное благоустройство дворов Коломны — 2017 1 Комментарий | Новости 28 декабря 2016 года в 16.30 в комн. 510 администрации г.о. Коломна состоится общественное обсуждение актуализированного проекта адресного перечня дворовых территорий, запланированных к благоустройству в 2017 году. Управление по ЖКХ, экологии и природопользованию приглашает жителей принять участие в обсуждении. Поделиться в соц. сетях ...

Полицейский Дед Мороз Нет комментариев. | Новости 26 -27 декабря в Коломне проходила акция «Полицейский Дед Мороз». Сотрудники отдела ГИБДД МУ «МВД России Коломенское» поздравляли дисциплинированных участников дорожного движения (водителей и пассажиров) с наступающим Новым годом. Дед Мороз и Снегурочка вручали подарки. Полицейские желали всем прекрасного настроения, а также напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил дорожной и личной безопасности в новогодний период и ...