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В Коломне на пл. Восстания сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в сбыте психотропным веществ задержаны двое местных жителей 29 и 30 лет. По результатам химического исследования установлено, что изъятое у них вещество является амфетамином, общим весом более 10 граммов. В ходе осмотра места жительства одного из подозреваемых полицейскими обнаружены и изъяты ...
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Коломенский альпинист Дмитрий ОГУРЦОВ в составе международной группы в новогоднюю ночь совершил восхождение на высочайшую гору Западного полушария и Латинской Америки Аконкагуа 6962 м (Аргентина). На пике водружен флаг родного города. Поделиться в соц. сетях ...
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Сегодня утром (13.01.2017) на автодороге М5 Урал на участке Коломна-Луховицы произошло массовое ДТП. Один человек погиб, несколько получило серьезные травмы. Жительница Луховицкого района (управляя автомашиной Киа Рио) не справилась с управлением Поделиться в соц. сетях ...
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11 января на заседании комиссий городского Совета депутатов Денис Лебедев сообщил о том, что в Совет депутатов Поделиться в соц. сетях ...
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Встретить 2017 год коломенцы смогут на трех площадках города. Помимо салюта организаторы обещают праздничные концерты и дискотеку. Салют: 1:30 — ДК «Цементник» (Щурово) 2:00 — Площадь Советская 2:30 — кинотеатр «Русь» (Колычево). Поделиться в соц. сетях ...
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Обсуждение проекта адресного перечня дворовых территорий, запланированных к благоустройству в 2017 году, состоялось в администрации г.о. Коломна. В обсуждении приняли участие заместитель главы администрации В.Л. Денисов, начальник управления по ЖКХ, экологии и природопользованию А.Ф. Красавин, Генеральный директор ООО «Департамент городского хозяйства» Е.В. Козлов, заместитель гендиректора Поделиться в соц. сетях ...
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Завершены работы по сносу ветхих и аварийных строений согласно плану 2016 года. Они давно не используются по прямому назначению, создают пожароопасную обстановку и представляют угрозу для жизни и здоровья жителей. В 2016 году ветхие строения снесены по следующим адресам: ул. Матросова, 6/9, 9, 11, ул. Ватутина, 3, ул. Ленина, 58, ул. Полянская, 25, ул. Савельича, ...
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28 декабря 2016 года в 16.30 в комн. 510 администрации г.о. Коломна состоится общественное обсуждение актуализированного проекта адресного перечня дворовых территорий, запланированных к благоустройству в 2017 году. Управление по ЖКХ, экологии и природопользованию приглашает жителей принять участие в обсуждении. Поделиться в соц. сетях ...
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26 -27 декабря в Коломне проходила акция «Полицейский Дед Мороз». Сотрудники отдела ГИБДД МУ «МВД России Коломенское» поздравляли дисциплинированных участников дорожного движения (водителей и пассажиров) с наступающим Новым годом. Дед Мороз и Снегурочка вручали подарки. Полицейские желали всем прекрасного настроения, а также напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил дорожной и личной безопасности в новогодний период и ...
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В период с 19.12.2016 г. по 25.12.2016 г. произошло 4 пожара (3 на территории городского округа Коломна и 1 на территории Коломенского муниципального района). 22.12.2016 г. в 15 ч. 40 мин. поступило сообщение о загорании кирпичного двухэтажного дома, размером 6х10, с кирпичным пристроем, кровля шиферная по деревянной обрешетке, освещение электрическое, отопление АОГВ, расположенного по адресу: ...
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С 14 по 24 декабря в городе Обнинске Калужской области прошел первый этап Первенства России по волейболу среди юношей 2004-2005 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 15 лучших команд субъектов Центрального федерального округа. Подмосковье на турнире Поделиться в соц. сетях ...
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В Коломне к находившемуся на маршруте патрулирования экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области старшине полиции Евгению Усанову и старшему сержанту полиции Андрею Михайлову Поделиться в соц. сетях ...