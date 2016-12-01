В Коломне обсудили благоустройство дворов Нет комментариев. | Новости Обсуждение проекта адресного перечня дворовых территорий, запланированных к благоустройству в 2017 году, состоялось в администрации г.о. Коломна. В обсуждении приняли участие заместитель главы администрации В.Л. Денисов, начальник управления по ЖКХ, экологии и природопользованию А.Ф. Красавин, Генеральный директор ООО «Департамент городского хозяйства» Е.В. Козлов, заместитель гендиректора Поделиться в соц. сетях ...

Снос сараев по Красногвардейской в Коломне Нет комментариев. | Новости Завершены работы по сносу ветхих и аварийных строений согласно плану 2016 года. Они давно не используются по прямому назначению, создают пожароопасную обстановку и представляют угрозу для жизни и здоровья жителей. В 2016 году ветхие строения снесены по следующим адресам: ул. Матросова, 6/9, 9, 11, ул. Ватутина, 3, ул. Ленина, 58, ул. Полянская, 25, ул. Савельича, ...

Комплексное благоустройство дворов Коломны — 2017 1 Комментарий | Новости 28 декабря 2016 года в 16.30 в комн. 510 администрации г.о. Коломна состоится общественное обсуждение актуализированного проекта адресного перечня дворовых территорий, запланированных к благоустройству в 2017 году. Управление по ЖКХ, экологии и природопользованию приглашает жителей принять участие в обсуждении. Поделиться в соц. сетях ...

Полицейский Дед Мороз Нет комментариев. | Новости 26 -27 декабря в Коломне проходила акция «Полицейский Дед Мороз». Сотрудники отдела ГИБДД МУ «МВД России Коломенское» поздравляли дисциплинированных участников дорожного движения (водителей и пассажиров) с наступающим Новым годом. Дед Мороз и Снегурочка вручали подарки. Полицейские желали всем прекрасного настроения, а также напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил дорожной и личной безопасности в новогодний период и ...

Информация от коломенских пожарных Нет комментариев. | Новости В период с 19.12.2016 г. по 25.12.2016 г. произошло 4 пожара (3 на территории городского округа Коломна и 1 на территории Коломенского муниципального района). 22.12.2016 г. в 15 ч. 40 мин. поступило сообщение о загорании кирпичного двухэтажного дома, размером 6х10, с кирпичным пристроем, кровля шиферная по деревянной обрешетке, освещение электрическое, отопление АОГВ, расположенного по адресу: ...

В авиакатастрофе над Черным морем погиб житель Коломны 5 комментариев | Новости Самолет Ту-154, вылетевший из аэропорта Адлера в сирийскую Латакию, потерпел крушение над Черным морем. На борту самолета находились 8 членов экипажа и 83 пассажира. Погиб в катастрофе коломенец Алексей Трофимов, талантливый участник ансамбля имени Александрова. Приносим свои соболезнования родным и близким Алексея… Фото из соцсети «Вконтакте» Поделиться в соц. сетях ...

Итоги первенства школ города Коломны по спортивной гимнастике Нет комментариев. | Новости 14 и 21 декабря в Коломне на базе детско-юношеской спортивной школы «Олимпиец» состоялось первенство школ города по спортивной гимнастике с элементами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По замыслу организаторов, основными целями и задачами первенства стали популяризация спортивной гимнастики в школах Поделиться в соц. сетях ...

Новым главой городского округа Коломна избран Денис Лебедев 27 комментариев | Новости 16 декабря депутаты Совета депутатов городского округа Коломна избрали нового главу городского округа. Напомним, что согласно законопроекту Мособлдумы, вступившему в силу с апреля 2016 года, главы городских округов в едином порядке избираются местным Советом депутатов из числа кандидатов, представленных специальной конкурсной Поделиться в соц. сетях ...