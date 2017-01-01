В Коломне изъяли амфетамин 1 Комментарий | Новости В Коломне на пл. Восстания сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в сбыте психотропным веществ задержаны двое местных жителей 29 и 30 лет. По результатам химического исследования установлено, что изъятое у них вещество является амфетамином, общим весом более 10 граммов. В ходе осмотра места жительства одного из подозреваемых полицейскими обнаружены и изъяты ...

Флаг Коломны на вершине Аконкагуа Нет комментариев. | Новости Коломенский альпинист Дмитрий ОГУРЦОВ в составе международной группы в новогоднюю ночь совершил восхождение на высочайшую гору Западного полушария и Латинской Америки Аконкагуа 6962 м (Аргентина). На пике водружен флаг родного города. Поделиться в соц. сетях ...

Массовое ДТП на дороге Коломна-Луховицы 1 Комментарий | Новости Сегодня утром (13.01.2017) на автодороге М5 Урал на участке Коломна-Луховицы произошло массовое ДТП. Один человек погиб, несколько получило серьезные травмы. Жительница Луховицкого района (управляя автомашиной Киа Рио) не справилась с управлением Поделиться в соц. сетях ...

В Коломне обсудили благоустройство дворов Нет комментариев. | Новости Обсуждение проекта адресного перечня дворовых территорий, запланированных к благоустройству в 2017 году, состоялось в администрации г.о. Коломна. В обсуждении приняли участие заместитель главы администрации В.Л. Денисов, начальник управления по ЖКХ, экологии и природопользованию А.Ф. Красавин, Генеральный директор ООО «Департамент городского хозяйства» Е.В. Козлов, заместитель гендиректора Поделиться в соц. сетях ...

Снос сараев по Красногвардейской в Коломне Нет комментариев. | Новости Завершены работы по сносу ветхих и аварийных строений согласно плану 2016 года. Они давно не используются по прямому назначению, создают пожароопасную обстановку и представляют угрозу для жизни и здоровья жителей. В 2016 году ветхие строения снесены по следующим адресам: ул. Матросова, 6/9, 9, 11, ул. Ватутина, 3, ул. Ленина, 58, ул. Полянская, 25, ул. Савельича, ...

Комплексное благоустройство дворов Коломны — 2017 1 Комментарий | Новости 28 декабря 2016 года в 16.30 в комн. 510 администрации г.о. Коломна состоится общественное обсуждение актуализированного проекта адресного перечня дворовых территорий, запланированных к благоустройству в 2017 году. Управление по ЖКХ, экологии и природопользованию приглашает жителей принять участие в обсуждении. Поделиться в соц. сетях ...

Полицейский Дед Мороз Нет комментариев. | Новости 26 -27 декабря в Коломне проходила акция «Полицейский Дед Мороз». Сотрудники отдела ГИБДД МУ «МВД России Коломенское» поздравляли дисциплинированных участников дорожного движения (водителей и пассажиров) с наступающим Новым годом. Дед Мороз и Снегурочка вручали подарки. Полицейские желали всем прекрасного настроения, а также напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил дорожной и личной безопасности в новогодний период и ...